غدا.. رسالة دكتوراة عن لوائح الأندية

يناقش غدا - الأربعاء - عند الساعة 12 ظهرا الباحث عثمان عاصم لاعب الأهلي والمنتخب الوطني لكرة اليد جيل برونزية كأس العالم للشباب 1993..رسالة دكتوراة بعنوان دراسة مقارنة بين لوائح الأندية الرياضية في ضوء قانون في ضوء قانون الرياضة 71 لسنة 2017. يشرف على الرسالة الاستاذ الدكتور كمال درويش عميد كلية التربية الرياضية ورئيس نادي الزمالك الأسبق والأستاذ الدكتور سمير عبد الحميد استاذ الإدارة الرياضية بالإسكندرية والأستاذ الدكتور أشرف عبد المعز استاذ اقتصاديات الرياضة بجامعة حلوان والأستاذ الدكتور أحمد سعيد رجب استاذ مساعد الإدارة الرياضية بجامعة حلوان، وذلك بكلية التربية الرياضية بالهرم يحضر المناقشة عدد من نجوم اليد من القطبين الاهلي والزمالك. عبد الحميد استاذ الإدارة الرياضية بالإسكندرية والأستاذ الدكتور أشرف عبد المعز استاذ اقتصاديات الرياضة بجامعة حلوان والأستاذ الدكتور أحمد سعيد رجب استاذ مساعد الإدارة الرياضية بجامعة حلوان، وذلك بكلية التربية الرياضية بالهرم يحضر المناقشة عدد من نجوم اليد من القطبين الاهلي والزمالك.

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