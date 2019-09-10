بمشاركة علي معلول..منتخب تونس يخسر أمام نيجيريا وديًا

خسر المنتخب التونسي أمام المنتخب النيجيري ، بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جمعتهما بفرنسا، اليوم الثلاثاء.
افتتح التسجيل، روجير أسالي لاعب
الجدير بالذكر أن علي معلول نجم الأهلي شارك منذ بداية المباراة أساسيًا مع نسور قرطاج.
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