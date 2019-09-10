بمشاركة علي معلول..منتخب تونس يخسر أمام نيجيريا وديًا

خسر المنتخب التونسي أمام المنتخب النيجيري ، بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جمعتهما بفرنسا، اليوم الثلاثاء.

افتتح التسجيل، روجير أسالي لاعب

كوت ديفوار الهدف الأول في الدقيقة 47، ثم عادل نعيم السليتي النتيجة، وسجل الهدف الأول للمنتخب التونسي، قبل أن يسجل سيكو فوفو هدف الفوز في الدقيقة 89.الجدير بالذكر أن علي معلول نجم الأهلي شارك منذ بداية المباراة أساسيًا مع نسور قرطاج.