تأهل منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئين إلى دور نصف النهائي بالبطولة العربية والمقامة حاليا في الأردن بعدما حقق الفوز في ربع النهائي اليوم علي لبنان بنتيجة 3/0.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي :

25 / 18 , 25 18 , 25 / 12.

و يواجه منتخب مصر نظيره منتخب العراق في نصف النهائي غدا الأربعاء. حقق الفوز في ربع النهائي اليوم علي لبنان بنتيجة 3/0.25 / 18 , 25 18 , 25 / 12.و يواجه منتخب مصر نظيره منتخب العراق في نصف النهائي غدا الأربعاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ناشئو الكرة الطائرة يكتسح لبنان بثلاثية ويتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.