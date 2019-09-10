النصر يهزم الألومنيوم وديا

فاز فريق النصر علي الألومنيوم 2-1 وديا علي ملعب النصر ضمن استعداد الفريقين للدوري الممتاز ب. الفريقين للدوري الممتاز ب. احرز هدفي النصراحمد كالوشا النصر وللالومنيوم الغينى بانجورا .

وسيلعب النصر يوم الخميس مع طنطا وديا بطنطا بينما يواجه الألومنيوم، كوكاكولا غدا.

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