النصر يهزم الألومنيوم وديا

فاز فريق النصر علي الألومنيوم 2-1 وديا علي ملعب النصر ضمن استعدادالفريقين للدوري الممتاز ب.
احرز هدفي النصراحمد كالوشا النصر وللالومنيوم الغينى بانجورا .
وسيلعب النصر يوم الخميس مع طنطا وديا بطنطا بينما يواجه الألومنيوم، كوكاكولا غدا.
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