المنيا يحل ضيفا على الفيوم في مباراة ودية الخميس المقبل

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا ، ضيفا على فريق الفيوم، في مباراة ودية تجمع بين الفريقين عصر يوم الخميس القادم، 12 سبتمبر .

وقال الدكتور محمد عليان ، مدير الكرة

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للفريق ، ان المباراة تعد من المباريات القوية، خاصة ان فريق الفيوم يقدم مستوى جيد كل موسم ، خلال مجموعة الصعيد، وسوف تقام عصر الخميس المقبل بملعب الفريق الفيومي.

وكان فريق المنيا ، تحت قيادة سمير كمونه ، المدير الفني، قد لعب العديد من المباريات الودية، خلال فترة الاعداد هذا الموسم، ابرزها مباريات أمام فرق الجونة، طلائع الجيش، الشرقية للدخان، كوكاكولا، اتحاد الشرطة، اسمنت اسيوط.