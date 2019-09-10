المنيا يحل ضيفا على الفيوم في مباراة ودية الخميس المقبل

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا ، ضيفا على فريق الفيوم، في مباراة ودية تجمع بين الفريقين عصر يوم الخميس القادم، 12 سبتمبر .
وقال الدكتور محمد عليان ، مدير الكرة
وكان فريق المنيا ، تحت قيادة سمير كمونه ، المدير الفني، قد لعب العديد من المباريات الودية، خلال فترة الاعداد هذا الموسم، ابرزها مباريات أمام فرق الجونة، طلائع الجيش، الشرقية للدخان، كوكاكولا، اتحاد الشرطة، اسمنت اسيوط.
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