الانتاج الحربي يهزم المقاولون بثنائية وديا

فاز فريق الإنتاج الحربي على المقاولون العرب بهدفين نظيفين وديا في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

سجل هدفي الإنتاج الحربي مامادو انياس ومحمد رجب . الاستعداد للموسم الجديد.سجل هدفي الإنتاج الحربي مامادو انياس ومحمد رجب . وتعتبر مواجهة المقاولون ضمن مرحلة الإعداد النهائية والتي بدأ الفريق بمعسكر بشرم الشيخ.

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