منتخب رومانيا يتأهل لربع نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئات

حقق المنتخب الروماني الفوز على تركيا بنتيجة 3-0 ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة العالم للكرة الطائرة للناشئات والتي تستضيفها مصر في الفترة من 5 سبتمبر وحتى 14 من الشهر نفسه. من 5 سبتمبر وحتى 14 من الشهر نفسه. جاءت نتيجة الأشواط : 25-18، 25-16 ، 25-20 . وبذلك تأهل المنتخب الروماني لربع نهائي بطولة العالم لناشئات الطائرة ليواجه المنتخب الصيني. يذكر أن جمع المنتخبات المشاركة في البطولة ستحصل على راحة من المباريات غدًا الأربعاء على أن تستأنف مواجهات البطولة الخميس.

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