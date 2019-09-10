نجم الجزائر يقترب من تشيلسي

قالت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي تشيلسي اقترب من التعاقد مع الجزائري يوسف عطال الظهير الأيمن لنادي نيس الفرنسي في الميركاتو الشتوي القادم.
وذكرت صحيفة ديلي ميل أن نادي تشيلسي رصد مبلغ 35 مليون يورو للتعاقد مع عطالفي يناير المقبل،في حال تم رفع الحظر عن النادي اللندني من التعاقدات.
يذكر أن نادي تشيلسي قد تم منعه من إتمام أي تعاقدات، وذلك لفترتي انتقالات، بسبب مخالفةالنادي للوائح الفيفا فيما يخص التعاقد مع اللاعبين الصغار.
وأضافت الصحيفة أن فرانك لامبارد المدير الفني للبلوز مقتنع بقدرات عطال، ويرغب في التعاقد معه في أقرب وقت.
وشارك عطال مع ناديه نيس في 29 مباراة الموسم الماضي ، كما ساهم في فوز بلاده الجزائر ببطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019
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