بالصور .. مصر تخسر أمام أمريكا بثلاثية في بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة

خسر منتخب مصر الوطني لناشئات الكرة الطائرة تحت ١٨ سنة امام نظيره الامريكي بثلاث اشواط نظيفة, في المباراة التي اقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية ضمن منافسات دور الستة عشر في بطولة العالم والمقامة حاليا في مصر.

وجاءت نتائج الاشواط كالتالي :

25 / 17 , 25 /27 , 25 / 13 قناة السويس بالاسماعيلية ضمن منافسات دور الستة عشر في بطولة العالم والمقامة حاليا في مصر.25 / 17 , 25 /27 , 25 / 13 بهذه النتيجة يتأهل منتخب امريكا إلى ربع النهائي في حين يلعب منتخب مصر مباراة تحديد المركز من التاسع وحتى السادس عشر.

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