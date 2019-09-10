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المصري يختار 21 لاعبا للسفر الى زنجبار

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اعلن إيهاب جلال المدير الفني للمصري عن قائمته المختارة للسفر إلى زنجبار فجر غدٍ الأربعاء استعدادًا لمباراته الهامة بذهاب الدور التمهيدي الثاني للكونفيدرالية الأفريقية، والتي ستجمعه بمضيفه ماليندي بطل زنجبار، والمقرر إقامتها على ستاد عمان بزنجبار في الخامس عشر

من سبتمبر الجاري.

وتضم القائمة 21 لاعبًا هم :في حراسة المرمى : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاتة.

والدفاع : كريم العراقي ، اسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة

، محمود حمد ، عبد الناصر دي ماريا ، عمر كمال عبد الواحد.

والوسط : فريد شوقي ، حجاج عويس ، ، عمرو موسى ، أحمد ياسر ، شيخ موكورو ، ايزي ايميكا ، إسلام عطية ، حسن علي ، سعيد سينبري ، حسين رجب.

والهجوم : أوستين أموتو ،محمود وادي .

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