منتخبنا الوطني يتعادل مع نظيره السعودي في التصفيات المزدوجة



تعادل منتخبنا الوطني مع نظيره السعودي 2/2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد البحرين الوطني، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.



افتتح منتخبنا الوطني التسجيل بهدف رائع للمهاجم المزعج محسن محمد (8) وتعادل هتان باهبري للسعودية (23) ورجح عمر الضاحي كفة اليمن بأحراز الهدف الثاني (37) لينتهي الشوط الاول يمنياً 2 / 1، وعادل سالم الدوسري النتيجة بتسجيله الهدف الثاني لمنتخب بلاده (48).



ويرفع منتخبنا الوطني رصيده إلى نقطتين، ويصبح للمنتخب السعودي نقطة واحدة





ولعب منتخبنا الوطني بتفوق على إمكانيته، فعمد على الانكماش وسط ملعب نظيره السعودي، وتضييق المساحات، وساعدهم سوء تحرك لاعبي المنتخب السعودي، والتمرير العرضي عديم الجدوى.



في المقابل كان أداءً المنتخب السعودي صادماً في الشوط الأول، على جميع المستويات، الفردي والجماعي والاداء التكتيكي، والبطء في التحضير والتحرك بدون كرة.



المصدر: موقع كورة