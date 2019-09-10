رياضة | نشرة أخبار الهلال اليوم: نجم يوفنتوس السابق يقترب من الزعيم.. ومستشار قانوني يكشف فخ "جابرييل" لابتزاز الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة أخبار الهلال اليوم: نجم يوفنتوس السابق يقترب من الزعيم.. ومستشار قانوني يكشف فخ "جابرييل" لابتزاز الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الهلال، اليوم الموافق الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها؛ إقتراب نجم يوفنتوس السابق من الإنضمام إلى الزعيم، ومستشار قانوني يكشف فخ "جابرييل" لابتزاز الزعيم، وعلى غرار الأندية العالمية.. الهلال يجد الحل لإنقاذ لاعبيه من خطر الإصابات

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أهم أخبار الهلال اليوم الثلاثاء الموافق 10 - 9 - 2019:-

-الهلال يقترب من نجم يوفنتوس السابق

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى سعي إدارة نادي الهلال للتعاقد مع كلاوديو ماركيزيو، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي السابق، وزينيت الروسي.

وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن الهلال أرسل عرضًا رسميًا إلى اللاعب عقب نهاية تجربته مع ناديه الروسي.

وأكدت التقارير أن الهلال يريد الجمع بين ثنائي يوفنتوس السابق اللاعب سبيستيان جيوفينكو لاعب الزعيم الحالي، ماركيزيو.

وارتبط ماركيزيو بعدة أندية إيطالية يأتي في مقدمتهم عرض من نادي بريشيا وسامبدوريا، قبل أن يعلن اللاعب رغبته في عدم الإنضمام لأي نادي إيطالي احتراماً ليوفنتوس.

كما تلقى ماركيزيو عرض رسمي من فلامينجو البرازيلي، وعرض من نادي الإمارة الفرنسي؛ إلا أن عرض الهلال هو الأبرز حتى الآن من بين هذه الأندية.

وتتردد هذه الأنباء على الرغم من غلق الميركاتو الصيفي في الدوري السعودي بشكل رسمي، ولم تكشف التقارير عن حقيقة المفاوضات هل حاليًا أم في الميركاتو الشتوي.

وبدأ ماركيزيو مشواره مع يوفنتوس في 2005 وشترك في 294 لقاء؛ وتوج اللاعب بالعديد من الألقاب رفقة يوفنتوس، أبرزها الدوري الإيطالي 4 مرات وكأس إيطاليا 7 مرات، والسوبر الإيطالي 3 مرات.

-عموري يكشف حقيقة دخوله في صراع مع الزعيم

كشف اللاعب لإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري"، حقيقة دخوله في صراع مع بعض المسئولين في نادي الهلال، بعد الاستغناء عنه في الميركاتو الصيفي.

وكان عموري قد انضم إلى الفريق الأول للكرة بنادي الهلال، في صيف 2018، قبل أن يتعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ليرفض مجلس إدارة الزعيم الجديد، برئاسة فهد بن نافل، التجديد له لموسم آخر.

وقال عموري في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة منتخب الإمارات مع ماليزيا، في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023: "أنا لست في تحد مع أحد، ولا أحاول إثبات جدارتي من جديد أمام الجميع عقب عودته من الإصابة ولا أريد توجيه رسائل لأحد بتألقي داخل الملعب".

وأضاف: "أنا أمارس اللعبة التي أعشقها، وأحاول الاستمتاع عندما أنزل إلى المستطيل الأخضر، ولا أركز في الدخول في صدام مع أي شخص".

وأكد عموري، على أنه أصبح سليمًا 100%، وجاهز للمشاركة في المباريات، وتحت أمر الأجهزة الفنية.

والجدير بالذكر أن إصابة عموري دفعت الهلال لعدم تجديد عقد اللاعب بنهاية الموسم المنقضي؛ حيث كان يعتقد مجلس إدارة الزعيم أن اللاعب لن يعود إلى مستواه مطلقًا، بسبب تعرضه لـ3 إصابات بقطع في الرباط الصليبي، لينتقل إلى الجزيرة الإماراتي في الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم.

وعاد عموري للمشاركة في المباريات لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة، في 31 من أغسطس الماضي، خلال اللقاء الودي الذي جمع منتخب بلاده بسريلانكا.

ويستعد صاحب الـ27 عامًا حاليًا لاستهلال مشواره مع الإمارات بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، غدًا الثلاثاء، بمواجهة ماليزيا.

-مستشار قانوني يكشف فخ "جابرييل" لابتزاز الزعيم

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تحدث المستشار القانوني، فهد بارباع، عن الشكوى التي قدمتها إدارة نادي كورينثيانز البرازيلي، ضد الهلال إلى الاتحاد الدولي لكرة "فيفا"، في قضية اللاعب البرازيلي جابرييل.

وتمتلك إدارة النادي البرازيلي عقد مبدئي موقع من رئيس الهلال؛ يفيد بدفع مقدم تعاقد للاعب يبلغ نحو 100 ألف يورو، قبل أن يتراجع الزعيم عن توقيع العقد.

ويطالب نادي كورنثيانز البرازيلي إدارة نادي الهلال بدفع قيمة التعاقد كاملة، حيث تصل المبالغ لنحو 13 مليون يورو، بحسب ما ذكر وكيل اللاعب.

كما تقدم جابرييل بشكوى ضد الهلال لتعويضه ماديًا عن سفره من البرازيل إلى مدينة دبي الإماراتية تمهيدًا للانضمام إلى صفوف الهلال.

وقال بارباع في تصريحات لبرنامج "الدوري مع وليد": "الموقف القانوني هلال سليم، سليم 100%، لأن العقد الذي وقعه مع كورينثيانز، كان مشروط بعدة أمور؛ أولهم موافقة فريقه الأصلي، في نص خطابي، ومن ثم الحصول على موافقة اللاعب نفسه، اعب نفسه، بالإضافة إلى سفره للخضوع للكشف الطبي، على تذاكر النادي الذي يريد التعاقد معه".

وأوضح: "في قضية الهلال وجابرييل، إن مسئولي الهلال، حصولوا بالفعل على موافقة كورينثيانز، لبيع اللاعب، في الميركاتو الصيفي".

وتابع المستشار القانوني: "ولكن يبدو أن اللاعب، وصل إلى دبي لتوقيع العقود مع الهلال، دون أن يوقع على موافقته على الصفقة في نص خطابي أثناء المفاوضات، وهنا يكون من حق الزعيم التراجع".

وأضاف المستشار القانوني: "لم يسافر جابرييل للخضوع إلى الكشف الطبي، من خلال التذاكر التي أرسلها مسئولي الزعيم، بل على حسابه الخاص، وفي يوم مختلف عن ذلك الذي تم الاتفاق عليه في وقت سابق".

وكشف: "وبناء على كل هذا، فإنه من حق نادي الهلال، التراجع عن إتمام صفقة التعاقد مع جابرييل".

وبسؤاله عن السبب الذي دفع جابرييل لتقديم، شكوى ضد الهلال أكد أنها عملية إبتزاز كبرى ووسيلة للضغط من اللاعب على الهلال للحصول على أموال ضخمة، مؤكدا أن اللاعبين البرازيليين ومحاميها، يعتقدون أن الفرق الخليجية تخضع بسهولة بسبب كثرة الأموال لديها.

والجدير بالذكر أن إدارة الهلال كانت قد قدمت عقب عدم اتمام الصفقة اعتذارا للاعب مع شيك بمبلغ 100 ألف دولار بعد ضم لاعب فلامنجو جوستافو كويلار.

-بطلب من لوشيسكو.. الروماني بول أنتون على أعتاب الهلال

أشارت تقارير صحفية، إلى إقتراب إدارة نادي الهلال لضم لاعب وسط نادي كانساس سامرا الروسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت صحيفة "gsp" الرومانية، أن الهلال يخطط لضم الروماني بول أنتون لاعب وسط كانساس سامرا، بتوصية من لوشيسكو المدير الفني للزعيم.

وانضم اللاعب الروماني إلى كانساس في يناير 2018، وشارك مع الفريق الأول للكرة في 27 مباراة، سجل خلالهم هدفين.

وأوضحت الصحيفة أن مسئولي الهلال مهتمون بالتعاقد مع اللاعب الروماني، ولديهم إصرار في التعاقد معه بناء على طلب من لوشيسكو.

-على غرار الأندية العالمية.. الهلال يجد الحل لإنقاذ لاعبيه من خطر الإصابات

أصدرت إدارة نادي الهلال، قرار جديد، لتحسين آداء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في الموسم الرياضي الحالي.

وأنشأ مجلس إدارة الهلال، منطقة "تدريب رملية"، كتلك التي تتواجد في جميع الأندية العالمية؛ للتقليل من الإصابات التي يتعرض لها اللاعبين أثناء التدريبات، لزيادة نسبة وقاية لاعبي الفريق الأول، ومساعدتهم على تقوية العضلات، وتجهيزهم البدني لكافة البطولات الذين يشاركون فيها.

وعانى الهلال، منذ الموسم الرياضي الماضي، من كثرة الإصابات التي لحقت بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ والتي أدت لغياب عدد هائل من اللاعبين؛ أبرزهم عبدالله عطيف وسلمان الفرج وياسر الشهراني ومحمد البريك.