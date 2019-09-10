رياضة | ليس نيمار أو مبابي.. بيريز يجهز 200 مليون يورو لحسم صفقة كبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليس نيمار أو مبابي.. بيريز يجهز 200 مليون يورو لحسم صفقة كبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، مساء اليوم الثلاثاء، عن إعادة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد التفكير في مشكلة النقص بمركز خط الهجوم وعدم وجود اللاعب الذي يعوض رحيل كريستيانو رونالدو من الناحية التهديفية.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن كريم بنزيمة لا أحد يشك في قدراته وفي نفس الوقت لا يمكن الاعتماد بشكل كبير في المرحلة المقبلة نظراً لعدم الثبات على المستوى بينما لوكا يوفيتش أظهر مستوى مقلق منذ انضمامه.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بيريز معجب جداً بالانجليزي هاري كين ويريد التعاقد معه بأي طريقة ممكنة فهو أحد أهداف ريال مدريد من الموسم الماضي ولكن رغم أنه يعاني من الإصاب هذا العام ولكه يظل أحد اللاعبين المرغوبين في سانتياجو برنابيو لأنه هداف ولديه إمكانيات جيدة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن هاري كين يتصدر قائمة الهدافين المرشحين لقيادة خط هجوم ريال مدريد ويأتي معه بالقائمة ماورو إيكاردي وتيمو فيرنر وإدينسون كافاني وربرتو ليفاندوفسكي.

ويجهز نادي ريال مدريد عرضاً مغرياً بقيمة 200 مليون يورو لإقناع إدارة نادي توتنهام بالتفريط بخدمات الدولي الانجليزي هاري كين على أمل أن يعزز خط هجوم الميرينجي بالموسم المقبل.

وانتقل هاري كين إلأى توتنهام في 2011 قادماً من ميلول وفي تلك الفترة خرج إعارة إلى نوريتش سيتي وإلى أيضاً ليستر سيتي ولكنه برز مع توتنهام هوتسبر وتألق كثيراً في موسم 2017/2018 ونافس على لقب الهداف مع محمد صلاح نجم ليفربول.