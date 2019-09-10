رياضة | 4 أسماء لخلافة فالفيردي في برشلونة.. وميسي يختار الأفضل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 أسماء لخلافة فالفيردي في برشلونة.. وميسي يختار الأفضل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن رحيل المدرب الاسباني أرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن النادي الكتالوني أصبح قريبًا خلال القترة المقبلة، في ظل تراجع نتائج الفريق في بداية بطولة الدوري الاسباني بالموسم الجديد 2019- 2020.

وافتتح برشلونة مشواره في الدوري الاسباني بالخسارة أمام أتليتك بلباو 1-0، ثم الفوز علي ريال بيتيس 5 - 2 ، قبل التعادل مجددًا مع فريق أوساسونا بهدفين لكل منهما في الجولة الثالثة، ويحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط.

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وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، فإن إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو تنوي إقالة إرنيستو فالفيردي، إذا خسر أي مباراة جديدة في بطولة الدوري الإسباني، ومن هنا بدأت تظهر بعض الأسماء على داخل النادي الكتالوني لخلافة المدرب الاسباني حال إقالته في الفترة القادمة.

وكشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يفاضل بين 4 أسماء لخلافة "فالفيردي" هم: الهولندي إريك تين هاج مدرب أياكس أمستردام الهولندي، والاسباني روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا، ورونالدو كومان مدرب هولندا، ولوران بلان مدرب باريس سان جيرمان السابق.

وأكدت التقارير أن الأرجنتيني ليونيل ميسي يفضل التعاقد مع اريك هاج لقيادة برشلونة، خاصة وأن اسلوبه وطريقة لعبه تناسب النادي الكتالوني بشكل كبير.