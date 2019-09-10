رياضة | بعد اعتزاله كرة القدم.. أبرز 5 معلومات عن محمود فتح الله مدافع الفراعنة السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد اعتزاله كرة القدم.. أبرز 5 معلومات عن محمود فتح الله مدافع الفراعنة السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمود فتح الله مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن اعتزال ممارسة لعبة كرة القدم، بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

وجاء قرار فتح الله، عقب رفضه اللعب بدوري القسم الثاني، بعدما فشل في الحصول على عرض مناسب من فرق الدوري الممتاز، للتواجد ضمن صفوفها خلال الموسم الجديد.

وتلقى فتح الله، عدد من العروض العربية أبرزها بالدوري اللبناني، بجانب عروضا من دوري القسم الثاني، إلا أنه فضل تعليق حذائه والاكتفاء بما قدمه بالملاعب المصرية.

وكان فتح الله بدأ مسيرته، في نادي غزل المحلة قبل الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك، ليسطع نجمه وبريقه في سماءالكرة المصرية، وينضم لصفوف المنتخب الوطني واللعب بشكل أساسي تحت قيادة حسن شحاته المدير الفني التاريخي، ونجح في التتويج بالعديد من الألقاب القارية.

وانضم محمود فتح الله، الموسم الماضي إلى صفوف فريق النجوم إف سي، قبل أن يهبط الفريق للقسم الثاني برفقة بتروجيت والداخلية.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" أهم المعلومات عن فتح الله من خلال البروفايل الآتي:-

1- "نشأته"

ولد محمود فتح الله بمدينة أجا التابعة لمحافظة الدقهلية، في 13 فبراير عام 1982، حيث يبلغ من العمر 37 عاما ويطلق عليه لقب القيصر، كما يبلغ من الطول 1.88 سم.

2- "مركز اللعب"

بدأ فتح الله مسيرته في نادي غزل المحلة، ولعب في مركز الظهير الأيمن، قبل أن يلعب في مركز المدافع ويستمر به في الملاعب حتى إعتزاله.

3- "الأندية التي لعب لها وعدد المشاركات والأهداف"

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أ- (غزل المحلة) بالفترة من 2004: 2007، وشارك في 74 لقاء وأحرز خلالها 13 هدفا.

ب- (الزمالك) بالفترة من 2007: 2014، وشارك في 204 لقاء وأحرز خلالها 28 هدفا.

ج- (طلائع الجيش) بالفترة من 2014: 2015 وشارك في 21 لقاء ولم يحرز أي أهداف.

د- (الانتاج الحربي) بالفترة من 2015: 2017 وشارك في 67 لقاء وأحرز 18 هدفا.

ه-( النجوم اف سي) بالفترة من 2018:2019 وشارك في 26 لقاء واحرز 5 أهداف.

4- "مسيرته مع المنتخب الوطني"

نجح فتح الله في خطف أنظار حسن شحاته المدير الفني للمنتخب الوطني، والذي قرر ضمه لصفوف الفراعنة، ليشارك معه في 52 مواجهة أحرز خلالها هدفين.

5- "الإنجازات"

أولا: الزمالك

حقق فتح الله مع الزمالك، 3 بطولات كأس مصر أعوام 2008 و2013 و 2014.

ثانيا: منتخب مصر

نجح فتح الله بالتتويج مع المنتخب الوطني بلقبي بطولة الأمم الإفريقية 2008 والتي أقيمت بأنجولا، ثم 2010 والتي أقيمت في غانا.