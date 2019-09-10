رياضة | مصر تخسر أمام أمريكا 3-0 بدور الـ 16 في بطولة العالم للطائرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تخسر أمام أمريكا 3-0 بدور الـ 16 في بطولة العالم للطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز منتخب أمريكا على مصر بنتيجة 3-0 في دور الـ 16 ببطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة التي تستضيفها مصر في الفترة من 5 سبتمبر وحتى 14 من الشهر نفسه.

وجاءت نتيجة الأشواط : 25-13 ، 27-25 ، 25-17.

و بذلك صعد منتخب أمريكا لدور الـ 8 لبطولة العالم لناشئات الطائرة ليصطدم بمنتخب اليابان، فيما ينافس منتخب مصر على المراكز من 9 لـ 16 .

يذكر أن جمع المنتخبات المشاركة في البطولة ستحصل على راحة من المباريات غدًا الأربعاء على أن تستأنف مواجهات البطولة الخميس.