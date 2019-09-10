رياضة | خاص- الأوليمبية: لا دخل لنا بإعتماد عمومية الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص- الأوليمبية: لا دخل لنا بإعتماد عمومية الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد المهندس شريف حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية على أنهم لا دخل لهم بإعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك والتي اقيمت مؤخرًا.



وقال حطب في تصريحات خاصة "اللجنة الأوليمبية غير مسئولة من الأساس عن الجمعية العمومية سواء من ناحية الإشراف أو الاعتماد ولادخل لنا بها فكيف إذن نصدر حكمًا بأنها غير قانونية".



وواصل "لائحة نادي الزمالك تنص على أن العمومية تعتمد فورًا بعد إجرائها بدون موافقة مديرية الشباب والرياضة أو اللجنة الأوليمبية المصرية والعمومية باتت نافذة بشكل نهائي".



وأضاف "اللجنة الأوليمبية لا دخل لها بالجمعية العمومية العادية، والأمر الوحيد الذي تداخل فيه أن تكون العمومية غير عادية وخاصة بتعديل أو وضع لائحة فقط وفيما عدا ذلك لا دخل لنا بالأمر".



وشدد على أن كل ما أثير في هذا الشأن من ناحية اعتمادها أو إصدار أي قرار بأنها غير قانونية غير صحيح على الإطلاق.

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وكان الزمالك قد فاز ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز بثلاثية نظيفة يوم الأحد الماضي،ويستعد الفريق لمواجهة جينيرسون فوت السنغالي يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا. وكان الزمالك قد فاز ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز بثلاثية نظيفة يوم الأحد الماضي،ويستعد الفريق لمواجهة جينيرسون فوت السنغالي يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا. ضمت قائمة الزمالك كل من: محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي فى حراسة المرمي.



محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع.