رياضة | تعليق مثير من راموس حول رحيل ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق مثير من راموس حول رحيل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح النجم الدولي الإسباني سيرخيو راموس قائد ومدافع ريال مدريد بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد ونجم هجوم برشلونة حر في اختيار مستقبله وذلك تعليقا على بند الخروج في عقد البرغوث الأرجنتيني في نهاية الموسم.

وقال راموس خلال تصريحات لوسائل إعلام إسبانية : "تحدثت عنه دائماً بشكل جيد، ميسي لاعب فريد من نوعه وهو حُر في إختيار مستقبله".

واختتم راموس حديثه معلقا على الفائز بالكُرة الذهبية :"إذا فاز بها فان دايك سيكون ذلك جيد، كمدافع الأمر صعب ولكن يبدو الامر كما لو أنه ليس ميسي وكريستيانو فقط الآن، يبدو أن الطريق مفتوح ايضاً للاخرين".

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ويسعى سرجيو راموس قائد ومدافع منتخب إسبانيا في مسيرته مع منتخب إسبانيا، حيث أكد أنه يهدف للوصول لـ200 مباراة ليصبح عميد لاعبي العالم دولياً وذلك بعد أن أكمل مباراته الـ167 أمام جزر فارو والتي أنهتها إسبانيا باكتساح برباعية نظيفة ضمن المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

وأكد أنه يشعر بأنه بحالة جيدة وما زلت يطمح لتحقيق المزيد مع المنتخب وأن هدفه هو تخطي المصري الذي يمتلك هذا الرقم والوصول لـ200 مباراة (يقصد النجم المصري المعتزل أحمد حسن الذي يحمل حالياً لقب عميد لاعبي العالم بإجمالي 184 مباراة).

وأشار راموس إلى إنه رقم مذهل ولم يكن يحلم بالوصول لهذا الإنجاز وبالأخص في كرة القدم المليئة بالأحداث الكثيرة وأنه يريد الاستمتاع عاماً وراء عام، وأنه حلم في البداية بارتداء قميص المنتخب ثم مع منتخب بطل والآن تتبقى له سنوات كثيرة في الملاعب، وأنه لا زال يمتلك الطموح ويعتني بنفسي جيداً وبإمكانه تقديم المزيد.

وأصبح راموس بحاجة إلى 16 مباراة ليعادل رقم المصري أحمد حسن كأكثر لاعب خوضًا للمباريات الدولية في العالم برصيد 184 مباراة، حيث أنه اللاعب الوحيد المتبقي من تشكيلة إسبانيا الفائزة ببطولة أوروبا 2008 عندما وضعت حدًا لانتظار دام 44 عامًا من أجل تحقيق اللقب.