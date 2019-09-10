رياضة | أسامة جلال يقود المنتخب الأوليمبي لفوز جديد على السعودية استعدادا لتصفيات طوكيو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسامة جلال يقود المنتخب الأوليمبي لفوز جديد على السعودية استعدادا لتصفيات طوكيو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح المنتخب الأوليمبي لكرة القدم، في تحقيق فوز جديد على نظيره السعودي، بهدف نظيف، وديًا، وذلك في المباراة، التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم، الثلاثاء.

وأحرز أسامة جلال هدف المنتخب الأولمبي الوحيد في الدقيقة السادسة من زمن المباراة.

وخاض المنتخب الأولمبي المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى:عمر صلاح، وفي خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد رمضان، أسامه جلال، عمار حمدي، وفي خط الوسط: أكرم توفيق، محمود مرعي، رمضان صبحي، إمام عاشور، وفي الهجوم: طاهر محمد طاهر، صلاح محسن.

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وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات المنتخب الوطني لخوض غمار بطولة كأس أفريقيا لاقل من 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والمقرر إقامتها في مصر في نوفمبر المقبل.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني انتصر على نظيره الأخضر السعودي في المباراة الودية الأولى، التي جمعت الفريقين منذ أيام بنتيجة 4-1.

وسجل رباعية المنتخب الأوليمبي في تلك المباراة الودية كلًا من: طاهر محمد طاهر، ورمضان صبحي، وأحمد فتوح، وصلاح محسن.