رياضة | ميسي "حلم" فلورنتينو بيريز الذي طال انتظاره.. هل يتحقق؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي "حلم" فلورنتينو بيريز الذي طال انتظاره.. هل يتحقق؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت العديد من الأندية الأوروبية تفكر في التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الاسباني، بمجرد إعلان وجود بند في عقد اللاعب يتيح له الرحيل في نهاية الموسم الجاري، وقبل إنتهاء تعاقده مع البرسا، خاصة وأن هناك أنباء تشير لرغبة اللاعب في الرحيل عن الفريق الكتالوني.

وذكر تقرير إعلامي لقناة " " أن التعاقد مع ليونيل ميسي هو الحلم الذي يراود فلورنتيو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، ويسعي لتحقيقه، وقد يكون أنباء تفكير "ليو" في الرحيل عن برشلونة في نهاية الموسم الحالي، قد أعطي رئيس الملكي أملًا جديدًا في تحقيق الحلم الذي انتظره طويلا بالتعاقد مع "ميسي".

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من ناحية أخري يستهدف نادي ريال مدريد التعاقد مع بعض الصفقات القوية خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في مقدمتها المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وكذلك مواطنه بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، والذي حاول الريال التعاقد معهما هذا الصيف لكنه فشل.

ومن المنتظر أن يخوض نادي ريال مدريد مفاوضات جديدة لضم مبابي، وبوجبا الصيف المقبل.

علي الجانب الآخر يسعي نادي برشلونة لحسم التجديد لنجمه الارجنتيني ليونيل ميسي بعقد مدي الحياة، لحمايته من إغراءات الأندية الأوروبية، مع منحه الحرية للرحيل عن النادي الكتالوني في أي وقت يريده، وذلك نتيجة ثقة إدارة البرسا في حب "ميسي" لبرشلونة واستمراره مع الفريق سنوات طويلة.