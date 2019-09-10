رياضة | تعليق مفاجئ من "راموس" على إنضمام "بوجبا" لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق مفاجئ من "راموس" على إنضمام "بوجبا" لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبقي الفرنسي بول بوجيا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي هدفًا أساسيًا لنادي ريال مدريد للتعاقد معه خلال سوق الإنتقالات الصيفية القادمة 2020، بعد فشل محاولات النادي الملكي للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الأخير.

ويرغب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في التعاقد مع بول بوجبا حيث يراه أحد العناصر الرئيسية في مشروعه الجديد داخل النادي الملكي، حيث أكدت تقارير صحفية أن زيدان وضع قائمة بالصفقات التي يرغب في التعاقد معها وأعطاها لرئيس الريال قبل موافقته علي العودة لتدريب الفريق وكان علي رأسها هازارد وبوجبا.

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ونجح نادي ريال مدريد في حسم التعاقد مع إيدين هازارد هذا الصيف لكنه فشل في حسم صفقة "بوجبا".

ومن جانبه علق سيرجيو راموس قائد ريال مدريد حول تعاقد النادي الملكي مع "بوجبا" قائلًا: "أبواب ريال مدريد مفتوحه دائمًا امام لاعبين رائعين مثله".

وبذل نادي ريال مدريد جهودًا مكثفة للتعاقد مع بول بوجبا خلال سوق الإنتقالات الصيفية الماضي، لكن تمسك نادي مانشستر يونايتد باستمرار مع اللاعب حال دون إتمام الصفقة، لكن من المتوقع أن يخوض نادي الريال برئاسة فلورنتينو بيريز جولة جديدة من المفاوضات مع النادي الإنجليزي لحسم التعاقد مع بوجبا الصيف المقبل.