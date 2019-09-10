رياضة | إعلامية اسبانية تفجر مفاجأة بشأن مستقبل "ميسي" مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلامية اسبانية تفجر مفاجأة بشأن مستقبل "ميسي" مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني مثار إهتمام الإعلام الاسباني وجماهبر البرسا خلال الأيام الماضية، بعدما ترددت أنباء عن تفكير اللاعب في الرحيل عن النادي الكتالوني في نهاية الموسم الجاري، لخوض تجربة جديدة.

وبدأت القصة بعدما ذكرت تقارير صحفية أن عقد ليونيل ميسي يتضمن بندًا يسمح للاعب الأرجنتيني الرحيل عن برشلونة في نهاية الموسم الحالي، ولكن بشرط أن يكون لنادي غير أوروبي، وأكد جوسيب بارتوميو رئيس النادي الكتالوني صحة هذه الأنباء واكد أن "ميسي" من حقه الرحيل مجانًا الصيف المقبل.

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وهنا فجرت الإعلامية الاسبانية "كارما" مفاجأة مدوية في تصريحاتها عبر برنامج "الشرينجيتو" حيث أكدت أن ميسي طلب من نادي برشلونة الرحيل مجانًا في صيف عام 2020، وإدارة النادي الكتالوني وافقت علي ذلك، ولكن لا يوجد أي إلتزام رسمي بين الطرفين يقضي برحيل اللاعب.

وكانت تقارير صحفية أكدت على إهتمام نجم الكرة الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام بالتعاقد مع ليونيل ميسي وضمه لناديه الأمريكي إنتر ميامي خلال الفترة المقبلة، حيث يراه أحد العناصر الرئيسية في مشروعه الجديد، بينما أشارت تقارير أخري لرغبة النجم الأرجنتيني للعودة إلي مسقط رأسه لختام مسيرته هناك.

ومن جانبها تبذل إدارة برشلونة جهودًا كبيرًا لتمديد عقد ميسي مدي الحياة مع السماح له بالرحيل في الوقت الذي يريده، علي أن يعود في المستقبل للعمل داخل النادي الكتالوني، ولا يزال مستقبل ميسي غامضًا حتي الآن.