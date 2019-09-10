رياضة | ماريانو دياز يرفع راية التحدي في وجه زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماريانو دياز يرفع راية التحدي في وجه زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الوكالة التي تدير أعمال النجم الدومينيكاني ماريانو دياز، ماريانو دياز، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني معلومات تؤكد من خلالها أن اللاعب قد حسم مستقبله مع النادي الأبيض الملكي.

وأفادت الوكالة، أن ماريانو ووكيل أعماله كانا يبحثان دائما عن أفضل خيار مع الأخذ بعين الإعتبار إيجابيات وسلبيات كل نادي يقدم عرضا، ماريانو لعب في الموسم التحضيري ورأينا أنه كلما حصل على دقائق يسجل مثلما حصل ضد فنربخشه التركي.

وأضافت وكالة ماريانو دايز ان اللاعب يواصل العمل حتى يكون مستعدا عندما يعطيهالمدرب الفرنسي زين الدين زيدان ثقته، خاصة وأن اللاعب من جهته ينتظر فرصته، دون أن يقارن نفسه بلاعبين آخرين.

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ومن الجدير بالذكر انه مرت فقط ثلاث جولات من بطولة الدوري الإسباني الممتاز، ولا يزال الوقت مبكرا للإجابة (عن الانتقال في يناير)، حيث أنه لا يزال هناك الكثير من الخصوم، وسيرى الجميع ماذا سيحدث.

ولفتتت تقارير صحفية إبى أنه على الرغم من افتقاد ماريانو دياز لثقة المدرب زيدان، إلا أن المهاجم لا يستسلم، حيث يقاتل مع زميله الدولي الصربي الشاب لوكا يوفيتش من أجل دخول التشكيلة الأساسية للفريق الملكي.

وكان ماريانو دياز محل اهتمام خاص من قبل العديد من الأندية، مثل شالكه الألماني وإشبيلية الإسباني وميلان الإيطالي هذا الصيف، لكنه فضل في النهاية البقاء مع ريال مدريد.