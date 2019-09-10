رياضة | عاجل.. الكشف عن سر استبعاد شيكابالا من قائمة الزمالك لمواجهة بطل السنغال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكشف عن سر استبعاد شيكابالا من قائمة الزمالك لمواجهة بطل السنغال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استبعاد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الابيض من القائمة المسافرة إلى السنغال لمواجهة جينيراسون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقد اعلن ميتشو قائمة مباراة الزمالك وبطل السنغال وجاءت كالتالي :

حراسة المرمى : محمد ابو جبل، محمد عواد، محمد صبحي.

خط الدفاع : محمود علاء، محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، محمد عبد السلام، حمدي النقاز، محمد عبد الشافي، عبد الله جمعة.

خط الوسط : طارق حامد، محمود عبد العزيز، فرجاني ساسي، احمد سيد زيزو، يوسف اوباما، محمد عنتر- أشرف بن شرقي، كريم بامبو.

خط الهجوم : خالد بو طيب، مصطفي محمد، عمر السعيد.

وجاء غياب شيكا عن قائمة الفريق المسافرة إلى السنغال لمواجهة فريق جينيراسون فوت في بطولة دوري أبطال أفريقيا بسبب حصوله على راحة من الجهاز الفني للابيض بقيادة الصربي ميتشو.

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ونجح الزمالك في الصعود الى دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تخطي ديكاداها الصومالي بالفوز ذهابا بسباعية نظيفة، ثم الفوز في مباراة الإياب بستة أهداف دون مقابل.

ويواجه فريق الزمالك نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال فى الذهاب يوم 14 سبتمبر المقبل في السنغال، والعودة في القاهرة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر.

وفي نفس السياق خاض فريق الزمالك مرانه اليوم على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة، قبل السفر إلى السنغال لمواجهة فريق جينيراسون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

حيث عقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة لمدة ١٥ دقيقه مع اللاعبين علي هامش المران المقام حاليا، حيث هنأ اللاعبين علي الفوز بكأس مصر بالتغلب علي بيراميدز بثلاثيه نظيفة.

وأشاد المدير الفني بأداء اللاعبين موجها لهم الشكر على الروح القتالية التي لعبوا بها ، وطالبهم بمواصلة الالتزام والعمل الجاد القوي من اجل القادم، وان التتويج بهذه البطولة مجرد خطوة في مشوار حصد جميع البطولات وهذا الامر يتطلب العمل المتواصل بقوة واجتهاد والتزام وتعاون بين الجميع جهاز فني ولاعبين.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق جينيراسيون السنغالي في لقاء الذهاب لدور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر له يوم ١٤ سبتمبر الحالي بالسنغال.