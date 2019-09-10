رياضة | الأرقام تؤكد.. القمة "لعنة حمراء" تطارد شيكابالا مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرقام تؤكد.. القمة "لعنة حمراء" تطارد شيكابالا مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيام قليلة تفصلنا عن موعد إنطلاق مباراة كأس السوبر المصري والتي ستجمع بين فريقي الزمالك بطل الكأس والأهلي الذي حصد لقب الدوري المصري الممتاز موسم 2018/19.

وتقرر أن تقام مباراة الزمالك والأهلي في كأس السوبر المصري وذلك يوم الجمعة والموافق 20 سبتمبر وينتظر أن تنطلق المباراة على ستاد القاهرة الدولي.

وتوج نادي الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه عقب الفوز على بيراميدز بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل وذلك خلال المباراة التي جعت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

أزمة جديدة لشيكابالا

واشتعلت منافسة القمة مبكراً حيثُ أثار نجم الزمالك محمود عبدالرزاق شيكابالا جدلاً واسعاً عقب احتفاله في مباراة الكأس مع جماهير الزمالك الأمر الذي جعل الأهلاوية توجه اتهاماته لاذعة لـ"كابيتانو" الأبيض بإهانة الأهلي ورموزه.

وخرج شيكابالا سريعاً للرد على تلك الاتهامات عبر بيان رسمي بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً: "ما حدث بالأمس وقت الاحتفالات مع جمهورنا العظيم كان مجرد احتفالاً بالفوز بالكأس، ولم أوجه إهانة لأي نادٍ منافس أثناء إحتفالي وهذا بكل مقاطع الفيديو التي تم تداولها، وأخيراً أتمنى من كل قلبي عودة الجماهير المصرية بمختلف انتمائتها للمدرجات".

ويعاني كثيراً شيكابالا من سوء الحظ أمام الأهلي ويبدو أن القمة أصبحت "لعنة حمراء" تطارد النجم الأباتشي والذي حصد منذ أيام لقبه الخامس من كأس مصر مع الزمالك.

ماذا يفعل الزمالك بمشاركة "شيكابالا " أمام الأهلي في القمة؟

بتاريخ 21 نوفمبر 2003 شهد أول لقاء قمة لشيكابالا وانتهى بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 1-0 بالدوري المصري، بينما آخر قمة شارك فيها الأباتشي كانت بتاريخ 17 يوليو 2017 وانتهت بفوز الاحمر 2-0 بالدوري.

وفيما يلي نستعرض لكم متابعينا الكرام عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" تاريخ مواجهات شيكابالا أمام الأهلي في القمة، وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الإحصائيات الرياضية:

أولاً: في الدوري المصري الممتاز (13 مباراة - 2 فوز - 6 خسارة - 5 تعادل- 3 أسيست)

الزمالك × الأهلي: 1-0

الزمالك × الأهلي: 2-4

الأهلي × الزمالك: 0-2 (أسيست)

الزمالك × الأهلي: 1-0

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الزمالك × الأهلي: 0-1

الأهلي × الزمالك: 0-0

الأهلي × الزمالك: 0-0

الأهلي × الزمالك: 3-3 (أسيست)

الأهلي × الزمالك: 0-0

الأهلي × الزمالك: 2-2 (أسيست)

الأهلي × الزمالك: 2-0

الأهلي × الزمالك: 2-0

الزمالك × الأهلي: 0-2