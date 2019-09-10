اونلاين | يلا شوت PIUS: مشاهدة مباراة البرتغال وليتوانيا بث مباشر kora star رابط ماتش البرتغال now hd

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وحقق منتخب البرتغال فوزًا كبيرا فى الجولة الماضية على المنتخب الصربي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، من “المجموعة الثانية”، التى تضم كل من البرتغال لوكسمبورج وصربيا واكرانيا وليتوانيا من تصفيات امم اوروبا يورو2020 ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.