شكرا لقرائتكم خبر عن كيف وصف اليمنيون أداء المنتخب الوطني أمام نظيره السعودي؟ والان مع التفاصيل

أشاد عدد من الإعلاميين والمسؤولين اليمنيين بأداء المنتخب الوطني لكرة القدم، أمام نظيره السعودي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على إستاد البحرين الوطني، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما .

وقال الإعلامي والمذيع في قناة أبوظبي، عادل اليافعي، "نبارك للمنتخب الوطني تعادله الثاني أمام الأخضر السعودي ، هذا الفريق يقدم عروض رائعة وكرة قدم حقيقية يجاري فيها الكبار" .. مضيفاً "شكرا للاعبين على هذا الاداء القتالي المشرف والإدارة الفنية بقيادة المدرب الوطني سامي نعاش والى الامام بإذن الله" ..

بدوره المستشار القانوني مراد صلاح منصور، قال "اداء مشرف وبطولي لمنتخبنا الوطني امام المنتخب السعودي رغم فارق الإمكانات والظروف التي تمر بها البلاد" ..

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فيما قال نائب وزير الشباب والرياضة، منير الوجيه، في تعليقه على أداء المنتخب الوطني، "مباراة جيدة ونتيجة إيجابية قدمها منتخبنا الوطني لكرة القدم في مباراة اليوم أمام المنتخب السعودي بالتعادل 2 / 2" .

وأضاف "الف شكر للجهازين الفني والإداري .. الف تحية للروح القتالية التي ظهر بها اللاعبين .. شكراً للجماهير اليمنية التي آزرت وحضرت وشجعت" .

من جانبه قال المغرد اليمني، Basheer Ibraheem "منتخبنا الوطني يقدم مباراة جميلة جدآ أمام المنتخب السعودي هناك فوارق كبيرة بيننا وبين السعودية من حيث الاعداد والتدريب والمعسكرات ولكن الهمه لدى منتخبنا الوطني كانت أقوى وأصرار كبير وخرجنا بتعادل بطعم الفوز والأنتصار يجب دعمهم وتشجيعهم أكثر من قبل رجال الأعمال" .