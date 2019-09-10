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رينارد مدرب المنتخب السعودي يؤكد استبعاد محمد كنو بسبب قرار انضباطي

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الان تتابع رينارد مدرب المنتخب السعودي يؤكد استبعاد محمد كنو بسبب قرار انضباطي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

أكد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب استبعاد محمد كنو لاعب الأخضر من قائمة فريقه التي واجهت اليمن، مساء الثلاثاء، بقرار انضباطي.

وتعادل المنتخب السعودي أمام مضيفه اليمني الثلاثاء، بنتيجة هدفين لكل منهما، في الجولة الثانية لمرحلة المجموعات في تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 التي تقام في قطر.

وقال رينارد في مؤتمر صحفي عقب المباراة إن استبعاد محمد كنو من قائمة المنتخب السعودي أمام اليمن جاء بقرار انضباطي بعد تأخره عن إحدى الوجبات في معسكر المنتخب“.

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