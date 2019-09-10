الان تتابع بداية مخيبة.. الأخضر ينجو بالتعادل أمام اليمن والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365
حقق المنتخب السعودي تعادلا مخيبا لآمال جماهيره مع نظيره اليمني بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جمعتهما، الثلاثاء، ضمن تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.
وسجل المهاجم اليمني، محسن قراوي، هدف التقدم لبلاده مبكرا، في الدقيقة الثامنة من انطلاق صافرة البداية.
وأدرك السعودي، هتان سلطان باهبري، التعادل للأخضر، عند الدقيقة 23.
لكن اليمن تقدم مرة أخرى عبر لاعبه، عمر الداحي، الذي سجل الهدف الثاني لبلاده، في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.
وأدرك السعودي، سالم الدوسري، التعادل للأخضر، في الدقيقة 48.
وخرج اليمن بالتعادل الثاني على التوالي، بعد الأول أمام نظيره السنغافوري، وبالنتيجة ذاتها (2-2) يوم الخميس الماضي، ويشغل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد نقطتين، بفارق نقطة أمام الأخضر السعودي، الذي لعب مباراة واحدة، حتى الآن.
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