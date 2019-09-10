شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بطل السنغال بدوري أبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، قائمة الفريق المقرر لها السفر إلى السنغال استعدادًا لمواجهة فريق جينيراسيون السنغالي، في لقاء الذهاب لدور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، في المباراة المقرر لها يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري. وجاءت قائمة الزمالك على النحو التالي: Advertisements حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي. خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود الونش – محمد عبد السلام – حمدي النقاز – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – فرجاني ساسي – احمد زيزو – يوسف اوباما – محمد عنتر – أشرف بن شرقي – كريم بامبو. خط الهجوم: خالد بو طيب – مصطفي محمد – عمر السعيد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بطل السنغال بدوري أبطال إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.