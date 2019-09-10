شكرا لقرائتكم خبر عن رياض محرز يكشف حقيقة خلافه مع مدربه بيب جوارديولا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وضع رياض محرز، نجم المنتخب الجزائرى ومانشستر سيتى، حدًا للأقاويل الكثيرة التى ترددت خلال الفترة الماضية حول خلافاته مع مدرب ناديه الإنجليزى، بيب جوارديولا.

وقال: «علاقتى جيدة مع جوارديولا، لا يوجد أى خلاف بيننا، لقد أشركنى فى مباراتين من أصل 4 مواجهات وهذا أمر رائع، خاصة أن المنافسة على أشدها داخل الفريق».

وعبر الجزائرى رياض محرز، نجم مانشستر سيتى الإنجليزى، عن رغبته فى قيادة منتخب بلاده للفوز فى جميع مبارياته الرسمية والودية.

وقال محرز: «نرغب فى المواصلة بنفس الروح التى لعبنا بها خلال بطولة أمم إفريقيا 2019».

وتوج منتخب محاربى الصحراء بلقب أمم إفريقيا 2019، التى أقيمت هذا الصيف فى مصر، بعد الفوز على السنغال بهدف دون رد فى المباراة النهائية. وأضاف محرز: «نعلم أن المهمة ستكون صعبة، لأننا الآن نلعب بثوب البطل، ولكن يجب أن تتحول الأحلام إلى حقائق واقعية».

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وتابع: «نستهدف الفوز على بنين، لا يهمنا إن كانت مباراة ودية أو رسمية، فالمهم بالنسبة لنا إدخال الفرحة والسعادة إلى قلوب أنصارنا».

كما تطرق محرز إلى وضعيته مع مانشستر سيتى، حيث أكد مواصلة العمل بجدية من أجل نيل ثقة المدرب بيب جوارديولا.

من ناحية أخرى، دعا جمال بلماضى، مدرب منتخب الجزائر، جماهير بلاده للاحتفال بالتتويج القارى خلال ودية بنين.

وقال بلماضى للجماهير: «نحن فى انتظار حضوركم بقوة بودية بنين، المباراة ستكون فرصة للاحتفال بحصد لقب الكان».

فى يناير 2016، ذُكر أن قيمة انتقاله قد ارتفعت من 4.5 مليون يورو إلى 30.1 مليون، ليصنف بين الـ50 لاعبًا الأكثر قيمة فى أوروبا، ثم ارتفع فى العام 2017 لتصل قيمته السوقية إلى 67.8 مليون يورو، محتلًا المرتبة الـ17 حسب تصنيف مرصد كرة القدم.

فى 31 مايو 2014، خاض محرز أول مباراة دولية مع محاربى الصحراء، تحت قيادة المدرب البوسنى، وحيد خليلودزيتش، حيث بدأ أساسيًا فى المباراة الاستعدادية لكأس العالم أمام أرمينيا، وتم استدعاؤه بعدها للالتحاق بالتشكيلة النهائية التى ستشارك فى البطولة يوم 2 يونيو.

وفاز رياض مع ناديه ليستر سيتى بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز لموسم 2015–16 تحت قيادة المدرب الإيطالى كلاوديو رانييرى، كما حصل على جائزة أفضل لاعب فى إنجلترا لعام 2016، وفاز بالجائزة أحسن لاعب إفريقى عام 2016 من «بى بى سى». واحتل المرتبة السابعة لجائزة الكرة الذهبية من نفس العام، وفاز كذلك بجائزة أحسن لاعب إفريقى لسنة 2016 من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم. كما اختير أفضل شخصية رياضية فى إنجلترا من طرف مجلس العموم البريطانى لعام 2016.