الإمارات تتغلب على ماليزيا مشوارها بتصفيات مونديال 2022

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
الامارات
استهل منتخب الإمارات مشواره في تصفيات آسيا المؤهلة الى كأس العالم 2022، بالفوز على مضيفه منتخب ماليزيا 2-1 اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة.
وتقدم شفيق رحيم بهدف لماليزيا في الدقيقة الأولى للمباراة لكن الأبيض الإماراتي رد بهدفين عن طريق علي أحمد مبخوت مهاجم الجزيرة في الدقيقتين 43 و75.
وخاض منتخب الإمارات مباراته الأولى في التصفيات ليحصد أول ثلاث نقاط له محتلاً المركز الثاني بفارق الأهداف عن ماليزيا صاحبة المركز الثالث.
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