الإمارات تتغلب على ماليزيا مشوارها بتصفيات مونديال 2022

Advertisements Advertisements الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 الامارات استهل منتخب الإمارات مشواره في تصفيات آسيا المؤهلة الى كأس العالم 2022، بالفوز على مضيفه منتخب ماليزيا 2-1 اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة.

Advertisements وتقدم شفيق رحيم بهدف لماليزيا في الدقيقة الأولى للمباراة لكن الأبيض الإماراتي رد بهدفين عن طريق علي أحمد مبخوت مهاجم الجزيرة في الدقيقتين 43 و75. وخاض منتخب الإمارات مباراته الأولى في التصفيات ليحصد أول ثلاث نقاط له محتلاً المركز الثاني بفارق الأهداف عن ماليزيا صاحبة المركز الثالث. Advertisements Advertisements

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