بالفيديو.. منتخب اليمن يتقدم على السعودية بهدفين لهدف بأقدام قراوي والداحي

Advertisements Advertisements الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 نجح المنتخب الوطني في التقدم بإحراز الهدف الأول بعد بدابة الشوط الأول في مرمى منتخب السعودية، ضمن منافسات المنتخبين في التصفيات الاسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وأحزر محسن قراوي الهدف الأول للمنتخب الوطني في وقت مبكر خلال الدقيقة السابعة من زمن الشوط الأول، بطريقة رائعة وتسديدة قوية في مرمى المعيوف. وتعادل للأخضر السعودي اللاعب هتان باهبري في الدقيقة 29 من خطأ دفاعي بحت. Advertisements واستطاع المنتخب الوطني أن ينهي الشوط الأول بالتقدم مرة أخرى، عبر أقدام عمر الداحي في الدقيقة 32. Advertisements Advertisements

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