شكرا لقرائتكم خبر عن «الأخضر» يتعادل أمام اليمن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)تعادل المنتخب الوطني أمام نظيره اليمني بهدفين لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم (الثلاثاء) في العاصمة البحرينية المنامة، في افتتاح مشوار «الأخضر» بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وتقدَّم المنتخب اليمني أولاً عن طريق محسن قراوي في الدقيقة الثامنة، قبل أن يعادل هتان باهبري النتيجة لـ«الأخضر» في الدقيقة 23، ليعاود المنتخب اليمني التقدم قبل 9 دقائق من نهاية الشوط الأول عن طريق عمر الداحي.
وفي الحصة الثانية، تمكن سالم الدوسري من تعديل النتيجة للمنتخب الوطني في الدقيقة 48 من عمر اللقاء، ليحصد «الأخضر» أول نقطة له في التصفيات.
ويحل المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة برفقة منتخبات أوزبكستان، سنغافورة، فلسطين، واليمن.
وتتصدر سنغافورة المجموعة بـ4 نقاط من مباراتين، تليها فلسطين بـ3 نقاط من مباراتين أيضاً، فيما يحل المنتخب اليمني ثالثاً بنقطتين.
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