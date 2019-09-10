بداية متعثرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة استسلم الأخضر للتعادل 2-2 أمام نظيره اليمني أمس للمرة الأولى منذ 2002، وذلك باستاد البحرين بالمنامة في مستهل مشواره ضمن المجموعة الرابعة بالتصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.



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