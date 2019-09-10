أحمد حسن: راموس لديه فرصة لتخطي رقمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق أن المنافسة على لقب عميد لاعبي العالم حق مشروع للاعب ريال مدريد سيرخيو راموس وغيره. وقال حسن إن راموس أمام فرصة كبيرة للمشاركة دوليا مع منتخب إسبانيا وهو الآن وصل إلى المشاركة رقم 168 في مسيرته. وأضاف «كان من الممكن أن أصل لـ200 مباراة دوليا لولا قرار المدرب السابق لمنتخب مصر بوب برادلي، حيث إنني شاركت في 7 مباريات فقط من أصل 37 قادها المدرب الأمريكي فنيا واكتفيت بـ 184 مباراة فقط».



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