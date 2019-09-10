عبدالإله والعتيبي لثاني كأس آسيا للسهام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تأهل الراميان السعوديان عبدالإله بن علي وتركي العتيبي إلى الدور 24/1 من منافسات بطولة كأس آسيا للسهام «المرحلة الثالثة» التي انطلقت أمس الأول في مدينة كلارك سيتي بالفلبين، وتستمر حتى 14 سبتمبر الحالي، بمشاركة 115 راميا ورامية.

ويواجه الرامي عبدالإله بن علي نظيره شي شون من هونج كونج، فيما يواجه الرامي تركي العتيبي، السنغافوري تان اليوم في الدور الثاني من منافسات البطولة.

من جهته حضر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام بندر السفير في ميدان المنافسة بالقرب من الرماة السعوديين لمتابعة المنافسات والوقوف على تجهيزات البعثة كافة.