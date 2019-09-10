جدة تستضيف بطولة رواد الطاولة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة ينظم الاتحاد السعودي لكرة الطاولة بطولة السعودية الدولية للرواد على صالة الهيئة العامة للرياضة بمحافظة جدة خلال الفترة من 10 - 14 نوفمبر المقبل. Advertisements ومن المتوقع مشاركة أكثر من 150 لاعبا بالبطولة من مختلف الدول العربية والأوروبية والأفريقية. وأكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز السعيد أن العمل جار على استكمال الاستعدادات والتجهيزات لاستضافة هذا الحدث الدولي الذي يندرج تحت مضلة الاتحاد الدولي للعبة. وقد تم رصد مكافأة مالية للمركزين الأول والثاني، وكذلك جوائز عينية.



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