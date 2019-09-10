الشباب يستغل رغبة السهلاوي في غزو النصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض

طالبت إدارة نادي الشباب ومدرب الفريق الأول لكرة القدم، الأرجنتيني الميرون اللاعبين بضرورة استثمار انشغال النصر بمواجهته أمام السد القطري في إياب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا، والفوز عليه في المباراة التي ستجمع الفريقين الجمعة المقبل ضمن الجولة الثالثة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبحسب مصادر الصحيفة، فقد حفزت إدارة الشباب لاعبي الفريق بمنحهم مكافآت حال الفوز على النصر.

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من جهة ثانية كشفت المناورات التكتيكية للبث والتجربة الودية التي خاضها أمام فريق الفيحاء، اعتماد الميرون على المهاجم محمد السهلاوي لغزو مرمى النصر، خاصة بعد أن وقف على رغبة اللاعب في خوض هذه المواجهة التي ضد فريقه السابق وإبداء الجاهزية التامة.

على صعيد آخر، دخل الميرون في حسابات أخرى بعد أن تلقى ضربة موجعة، نتيجة إصابة المدافع الجزائري الدولي جمال بلعمري في مباراة المنتخب الجزائري الودية التي فاز فيها الأول على نظيره البنيني 1-0 أمس الأول بملعب 5 يوليو، احتفالا بالحصول على كأس أمم أفريقيا وتوديع المدافع رفيق حليش.

وخرج بلعمري في الدقيقة 81 من عمر المباراة نتيجة الإصابة، فيما يتوقع وصوله الرياض اليوم لتحديد مدى إمكانية مشاركته أمام النصر من عدمها.

وكان بلعمري قد تعرض إلى إصابة في غضروف الركبة حرمته تمثيل الفريق أمام الفيصلي في الجولة الماضية.