شكرا لقرائتكم السفارة الأمريكية بالقاهرة تهنئ الزمالك بلقب كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأت السفارة الأمريكية بالقاهرة نادى الزمالك بالحصول على لقب كأس مصر أثر تغلبه على نظيره بيراميدز أمس الأول فى مباراة النهائى التى أقيمت بملعب استاد برج العرب.

ونشر الحساب الرسمى للسفارة الأمريكية بالقاهرة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" تهنئة للزمالك قائلة: " تهانينا لفريق الزمالك للفوز بكأس مصر 2019!".

وحقق فريق الزمالك اللقب السابع والعشرين خلال تاريخه بكأس مصر بعدما أكد أحقيته بالكأس بعد تغلبه بفارق فنى كبير عن بيراميدز فى المباراة التى شهدها نحو 20 ألف متفرج.

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وأعلنت إدارة نادى الزمالك عن صرف مكافآت إضافية للاعبى الفريق بالإضافة الى مكافأة اللائحة وذلك لتحفيز اللاعبين على مواصلة التألق وتقديم الصورة المميزة التى ظهر عليها الفريق فى نهائى الكأس.

ويستعد الزمالك خلال الفترة الحالية لخوض مباراتين غاية فى القوة خلال الأسبوع المقبل الأولى أمام فريق جيرانسيون السنغالى فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال ومواجهة الأهلى فى السوبر المصرى التى ستكون فى الغالب يوم الجمعة 20 سبتمبر.