شكرا لقرائتكم نهاية الشوط الأول .. منتخب مصر الأوليمبى يتقدم على السعودية 1-0... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاءت المباراة هجومية من قبل الفراعنة فى الدقائق الأولي ونجحت السيطرة و الضغط فى تقدم الاوليمبي بهدف للمدافع أسامه جلال ، ويستمر ضغط الفراعنة بعدها و السيطرة التامة على منتصف ملعب السعودية ووصل الفراعنة أكثر من مرة لمرمى السعودية لكن دون ترجمة لأهداف ، وعدم إستغلال المهاجمين للفرص التى تتيح لهم فى الوقت الذى اعتمد فيه منتخب السعودية على الهجمات المرتدة و الضربات الحرة المباشرة لكن دون خطورة على المرمى بفضل التمركز الدفاعي الجيد للاعبين.
وحقق منتخب مصر الأولمبى الفوز 4 / 1، فى الودية الأولي ، و أحرز أهداف المنتخب طاهر محمد طاهر ورمضان صبحى من ضربتى جزاء، وأضاف أحمد أبو الفتوح الهدف الثالث من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 25، وفى الدقيقة 30 استطاع المنتخب السعودى تقليص النتيجة بإحراز الهدف الأول من رأسية لعبد الإله العامرى، وفى الشوط الثانى استطاع صلاح محسن إحراز الهدف الرابع للمنتخب الاولمبى.
كانت هذه تفاصيل خبر نهاية الشوط الأول .. منتخب مصر الأوليمبى يتقدم على السعودية 1-0... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.