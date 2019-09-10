شكرا لقرائتكم نهاية الشوط الأول .. منتخب مصر الأوليمبى يتقدم على السعودية 1-0... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت أحداث الشوط الأول من ودية منتخب مصر الأوليمبي و السعودية بتقدم الفراعنة بهدف دون رد أحرزه أسامه جلال فى الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء الودي الذي يجمعهما باستاد بتروسبورت وإنطلق فى السابعة مساء اليوم.

تقدم أسامه جلال مدافع منتخب مصر الأوليمبي بالهدف الاول لفريقه أمام السعودية فى الدقيقة الـخامسة من رأسية بعد ركنية سددها طاهر محمد طاهر.

بدأ شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بتشكيل مكون من : عمر صلاح و أحمد رمضان و أسامه جلال و أحمد فتوح و عمار حمدي و أكرم توفيق و محمود مرعي و رمضان صبحي وأمام عاشور و طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

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جاءت المباراة هجومية من قبل الفراعنة فى الدقائق الأولي ونجحت السيطرة و الضغط فى تقدم الاوليمبي بهدف للمدافع أسامه جلال ، ويستمر ضغط الفراعنة بعدها و السيطرة التامة على منتصف ملعب السعودية ووصل الفراعنة أكثر من مرة لمرمى السعودية لكن دون ترجمة لأهداف ، وعدم إستغلال المهاجمين للفرص التى تتيح لهم فى الوقت الذى اعتمد فيه منتخب السعودية على الهجمات المرتدة و الضربات الحرة المباشرة لكن دون خطورة على المرمى بفضل التمركز الدفاعي الجيد للاعبين.

وحقق منتخب مصر الأولمبى الفوز 4 / 1، فى الودية الأولي ، و أحرز أهداف المنتخب طاهر محمد طاهر ورمضان صبحى من ضربتى جزاء، وأضاف أحمد أبو الفتوح الهدف الثالث من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 25، وفى الدقيقة 30 استطاع المنتخب السعودى تقليص النتيجة بإحراز الهدف الأول من رأسية لعبد الإله العامرى، وفى الشوط الثانى استطاع صلاح محسن إحراز الهدف الرابع للمنتخب الاولمبى.