شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبى يكرر الفوز على السعودية وديا استعدادا لنهائيات أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

بدأ شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بتشكيل مكون من: عمر صلاح وأحمد رمضان وأسامة جلال وأحمد فتوح وعمار حمدى وأكرم توفيق ومحمود مرعى ورمضان صبحى وأمام عاشور وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

انتهت أحداث الشوط الأول من ودية منتخب مصر الأولمبى والسعودية بتقدم الفراعنة بهدف دون رد أحرزه أسامة جلال فى الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء الودى الذى يجمعهما باستاد بتروسبورت وانطلق فى السابعة مساء اليوم.

تقدم أسامة جلال مدافع منتخب مصر الأولمبى بالهدف الأول لفريقه أمام السعودية فى الدقيقة الـخامسة من رأسية بعد ركنية سددها طاهر محمد طاهر.

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جاءت المباراة هجومية من قبل الفراعنة فى الدقائق الأولى ونجحت السيطرة والضغط فى تقدم الأولمبى بهدف للمدافع أسامة جلال، ويستمر ضغط الفراعنة بعدها والسيطرة التامة على منتصف ملعب السعودية ووصل الفراعنة أكثر من مرة لمرمى السعودية لكن دون ترجمة لأهداف، وعدم استغلال المهاجمين للفرص التى تتيح لهم فى الوقت الذى اعتمد فيه منتخب السعودية على الهجمات المرتدة والضربات الحرة المباشرة لكن دون خطورة على المرمى بفضل التمركز الدفاعى الجيد للاعبين.

وفى الشوط الثاني أجري شوقي غريب 6 تغييرات دفعة واحدة وهي عمر صلاح و محمود مرعي و صلاح محسن و إمام عاشور و رمضان صبحي على حساب محمد صبحي و محمد عبد السلام و مصطفي محمد و عمر مرموش و ناصر ماهر ، وواصل الفراعنة الضغط و الاستحواذ على الكرة معظم أوقات الشوط الثاني و أتيح لمنتخب مصر أكثر من فرصة هدف مؤكد منهم إنفرادين لمصطفي محمد ولكن حارس السعودية الصالح محمد ينجح فى التعامل معها و التصدي لها بالإضافة إلى تسديدات قوية من طاهر طاهر و أكرم توفيق لكن دون ترجمة لأهداف لينتهي اللقاء بفوز الفراعنة بهدف دون رد.

وحقق منتخب مصر الأولمبى الفوز 4 / 1، فى الودية الأولى، وأحرز أهداف المنتخب طاهر محمد طاهر ورمضان صبحى من ضربتى جزاء، وأضاف أحمد أبو الفتوح الهدف الثالث من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 25، وفى الدقيقة 30 استطاع المنتخب السعودى تقليص النتيجة بإحراز الهدف الأول من رأسية لعبد الإله العامرى ، وفى الشوط الثانى استطاع صلاح محسن إحراز الهدف الرابع للمنتخب الأولمبى.