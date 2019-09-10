شكرا لقرائتكم الانتاج يفوز على المقاولون العرب وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تعادل فريقا الإنتاج الحربى ومنتخب السويس بهدف لكل فريق فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر الأحد الماضى على استاد المصانع الحربية استعدادا للموسم الجديد ، كما سحق فريق الإنتاج الحربى نظيره إف سى مصر بخماسية مقابل هدفين فى آخر مبارياته الودية التى أقيمت مساء الخميس الماضى.
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