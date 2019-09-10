شكرا لقرائتكم ميتشو يعلن قائمة الزمالك أمام بطل السنغال..غياب شيكابالا وعودة بامبو الأبرز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن قائمة الفريق المقرر لها السفر غداً إلى السنغال استعدادا لمواجهة فريق جينيراسيون السنغالي في لقاء الذهاب لدور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر له يوم 14 سبتمبر الحالي. وجاءت قائمة فريق الزمالك مكونة من اللاعبين: حراسة المرمى :محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي. Advertisements خط الدفاع :محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود الونش – محمد عبد السلام – حمدي النقاز – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة. الوسط :طارق حامد – محمود عبد العزيز – فرجاني ساسي – أحمد سيد " زيزو" – يوسف أوباما – محمد عنتر – أشرف بن شرقي – كريم بامبو. الهجوم :خالد بو طيب – مصطفي محمد – عمر السعيد.

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