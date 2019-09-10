شكرا لقرائتكم ناشئات البرازيل للطائرة يصعد لدور الثمانية على حساب نظيره الكندي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز منتخب ناشئات البرازيل للكرة الطائرة على نظيره الكندي بنتيجة 3 / 0 فى إطار دور الـ16 ببطولة العالم التى تستضيفها مصر ، ليتأهل إلى دور الثمانية ، و جاءت نتائج الأشواط كالتالى :(25 /21 ) ,(25/ 18 ) , (25 /19 ) .

كما تأهل منتخب ناشئات روسيا للكرة الطائرة عقب الفوزعلى نظيره بلغاريا بنتيجة 3 / 1 فى إطار دور الـ16 بطولة العالم التى تستضيفها مصر ، ليتأهل إلى دور الثمانية ،و جاءت نتائج الأشواط كالتالى :(25 /17) ,(25/15) , (25 /20) , (25 /16) .

من المقرر أن يلتقى منتخب مصر وأمريكا فى الثامنة مساء اليوم فى إطار دور الـ 16 على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

تقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد لكل مجموعة لترتيبها من الأول للخامس ثم تصعد الفرق الأربعة الأولى لدور ال16 بحيث يلعب الول مع الرابع والثاني مع الثالث في هذا الدور الذي ترتبط فيه المجموعة الأولى بالثانية والثالثة بالرابعة.

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وتصعد الفرق الفائزة لدور الثمانية الذي يقام بنظام خروج المهزوم حتى النهائي بينما تلعب باقي الفرق للترضية في باقي المراكز حتى السادس عشر.

وتلعب الفرق التي تحتل المركز الخامس في كل مجموعة على المراكز من 17 إلى 20 بنظام الدوري من دور واحد بين الفرق الأربعة.