شكرا لقرائتكم فايلر يرفض إجراء تغييرات كبيرة فى تشكيل الأهلى أمام بطل غينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
خط الدفاع : أيمن أشرف، محمود متولى، على معلول ومحمد هاني
خط الوسط : حمدي فتحى، عمرو السولية، رمضان صبحي، حسين الشحات وصالح جمعة ( محمد مجدي قفشة)
خط الهجوم : وليد أزارو
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