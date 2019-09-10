شكرا لقرائتكم فايلر يرفض إجراء تغييرات كبيرة فى تشكيل الأهلى أمام بطل غينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى إجراء تغييرات كبيرة فى تشكيل فريقه خلال مواجهة كانو سبورت المقرر اقامتها يوم 14 سبتمبر الجاري والتى تأتى في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وأتفق فايلر مع جهازه المعاون على عدم اجراء تغييرات كبيرة نظراً لحساسية وأهمية اللقاء، بالإضافة لعدم تغيير خطة اللعب لحين تحفيظ اللاعبين الخطط والجمل الفنية الجديدة، ووفقاً لتدريبات الأهلي الأخيرة فإن تشكيل الأهلى الأقرب فى مواجهة كانو سبورت سيكون كالتالي :

خط الدفاع : أيمن أشرف، محمود متولى، على معلول ومحمد هاني

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خط الوسط : حمدي فتحى، عمرو السولية، رمضان صبحي، حسين الشحات وصالح جمعة ( محمد مجدي قفشة)

خط الهجوم : وليد أزارو