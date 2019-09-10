شكرا لقرائتكم النصر يهزم الألومنيوم بهدفين وديًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق النصر علي نظيره الألومنيوم بهدفين لهدف في المباراة الودية التي جرت بين الفريقين علي ملعب النصر ضمن استعدادات الفريقين للموسم القادم بالدوري الممتاز ب.

تقدم النصر بالهدف الاول عن طريق احمد كالوشا من ركلة جزاء احتسبها مدحت الحوفي حكم اللقاء في الدقيقة الثالثة من الشوط الاول، وفي الشوط الثاني تمكن الغيني بانجورا من تسجيل هدف التعادل من عرضية رائعة قابلها بانجورا بضربة راس في اقصي الزاوية اليمني لمرمي النصر، وقبل نهاية اللقاء احرز كالوشا الهدف الثاني للنصر من تمريرة بينيه رائعة تمر الكرة من الجميع سددها كالوشا في الزاوية اليمني.

ومن المقرر ان يخوض النصر مباراة ودية يوم الخميس بمواجهة طنطا علي ملعب الاخير، فيما يخوض الألومنيوم مباراة ودية غدا مع كوكاكولا.