شكرا لقرائتكم ميتشو يصعد حارس شاب لتدريبات الزمالك بسبب المنتخب الأولمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو بتصعيد الحارس الشاب محمد قنديل حارس مرمي فريق الشباب مواليد 99،وذلك للتدريب مع الفريق اليوم نظرا لغياب محمد صبحي لانضمامه للمنتخب الاوليمبي. Advertisements قام أيمن طاهر مدرب الحراس بالزمالك بتخصيص برنامج تأهيل قوي للحراس للحفاظ علي اللياقة والرشاقة الخاصة بهم ، اعقبته تدريبات قوية استخدم فيها بعض الأدوات التدريبية. من المقرر أن يواجه الزمالك فريق جينيراسيون السنغالي في لقاء الذهاب لدور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر له يوم 14 سبتمبر الحالي بالسنغال.

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