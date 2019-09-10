شكرا لقرائتكم شوقي غريب يعلن تشكيل المنتخب الأولمبى فى ودية السعودية الثانية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي عن التشكيل الرسمي الذى سيبدأ به مباراته الودية أمام السعودية المقرر لها السابعة مساء اليوم.

جاء التشكيل على النحو التالى: عمر صلاح وأحمد رمضان و أسامه جلال وأحمد فتوح وعمار حمدي وأكرم توفيق ومحمود مرعي ورمضان صبحي وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

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يخوض منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب وديته الثانية أمام منتخب السعودية فى السابعة مساء اليوم باستاد بتروسبوت فى إطار الإعداد لكاس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجارى باستاد السلام والقاهرة الدولى، على أن يختتم الفريق معسكر شهر سبتمبر عقب انتهاء ودية السعودية.

وحقق منتخب مصر الأولمبى الفوز 4 / 1، أحرز أهداف المنتخب طاهر محمد طاهر ورمضان صبحى من ضربتى جزاء، وأضاف أحمد أبو الفتوح الهدف الثالث من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 25، وفى الدقيقة 30 استطاع المنتخب السعودى تقليص النتيجة بإحراز الهدف الأول من رأسية لعبد الإله العامرى، وفى الشوط الثانى استطاع صلاح محسن إحراز الهدف الرابع للمنتخب الاولمبى.