شكرا لقرائتكم شوقي غريب يعلن تشكيل المنتخب الأولمبى فى ودية السعودية الثانية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
جاء التشكيل على النحو التالى: عمر صلاح وأحمد رمضان و أسامه جلال وأحمد فتوح وعمار حمدي وأكرم توفيق ومحمود مرعي ورمضان صبحي وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن.
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