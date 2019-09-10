شكرا لقرائتكم حصة تدريبيه خاصة السداسي الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك علي تخصيص حصة تدريبيه خاصة للسداسي طارق حامد ومحمود علاء ويوسف اوباما وأشرف بن شرقي وحمدي النقاز ومحمد عبدالشافي لاعبي الفريق وذلك علي هامش المران اليوم الثلاثاء. واجتمع ميتشو مع اللاعبين الستة في وجود أيمن عبد العزيز المدرب، وطالبهم ببعض الأمور الفنية المعينه يقومون بتنفيذها بالمران اليوم، وعقب ذلك أدوا فقرة تدريبيه خاصة بالكرة تحت إشراف أيمن عبد العزيز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصة تدريبيه خاصة السداسي الزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.